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Байден закликав Джонсона негайно поставити на голосування пакет із допомогою Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 13 лютого 2024, 22:10
Байден закликав Джонсона негайно поставити на голосування пакет із допомогою Україні
Фото - Getty Images

Президент США Джо Байден в екстреному зверненні 13 лютого закликав спікера Палати представників Майка Джонсона "негайно" винести на голосування законопроєкт із додатковим фінансуванням для України, який ухвалив Сенат.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Звертаючись до американців із Білого дому, Байден наголосив, що спікер нижньої палати Конгресу повинен "негайно винести на розгляд" законопроєкт про додаткове фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню.

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"Немає жодних сумнівів: якби законопроєкт Сенату був винесений на розгляд представників Палати представників, він би був ухвалений. І спікер це знає", – зазначив американський президент.

"Тому я закликаю спікера дозволити повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш крайніх голосів у Палаті заблокувати цей законопроєкт навіть від голосування", – додав він.

Байден пізніше нагадав, що більшість коштів, закладених на підтримку України в пакеті, будуть спрямовані на американську оборонну промисловість і дозволять створити нові робочі місця.

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Напередодні Сенат США остаточно схвалив законопроєкт про виділення 95 мільярдів доларів на національну безпеку.

Він передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Принаймні спікер палати Майк Джонсон розкритикував текст.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.

Теми: Байдендопомога Україні
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