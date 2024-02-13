Байден закликав Джонсона негайно поставити на голосування пакет із допомогою Україні
Президент США Джо Байден в екстреному зверненні 13 лютого закликав спікера Палати представників Майка Джонсона "негайно" винести на голосування законопроєкт із додатковим фінансуванням для України, який ухвалив Сенат.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Звертаючись до американців із Білого дому, Байден наголосив, що спікер нижньої палати Конгресу повинен "негайно винести на розгляд" законопроєкт про додаткове фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню.
"Немає жодних сумнівів: якби законопроєкт Сенату був винесений на розгляд представників Палати представників, він би був ухвалений. І спікер це знає", – зазначив американський президент.
"Тому я закликаю спікера дозволити повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш крайніх голосів у Палаті заблокувати цей законопроєкт навіть від голосування", – додав він.
Байден пізніше нагадав, що більшість коштів, закладених на підтримку України в пакеті, будуть спрямовані на американську оборонну промисловість і дозволять створити нові робочі місця.
Напередодні Сенат США остаточно схвалив законопроєкт про виділення 95 мільярдів доларів на національну безпеку.
Він передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.
Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Принаймні спікер палати Майк Джонсон розкритикував текст.
Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.