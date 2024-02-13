Байден призвал Джонсона немедленно поставить на голосование пакет с помощью Украине

Президент США Джо Байден в экстренном обращении 13 февраля призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона "немедленно" вынести на голосование законопроект с дополнительным финансированием для Украины, который принял Сенат.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Обращаясь к американцам из Белого дома, Байден отметил, что спикер нижней палаты Конгресса должен "немедленно вынести на рассмотрение" законопроект о дополнительном финансировании для Украины, Израиля и Тайваня.

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"Нет никаких сомнений: если бы законопроект Сената был вынесен на рассмотрение представителей Палаты представителей, он бы был принят. И спикер это знает", – отметил американский президент.

"Поэтому я призываю спикера позволить полному составу Палаты представителей выразить свое мнение и не позволить меньшинству наиболее крайних голосов в Палате заблокировать этот законопроект даже от голосования", – добавил он.

Байден позже напомнил, что большинство средств, заложенных на поддержку Украины в пакете, будут направлены на американскую оборонную промышленность и позволят создать новые рабочие места.

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Накануне Сенат США окончательно одобрил законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на национальную безопасность.

Он предусматривает 61 миллиард долларов для Украины в поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 миллиарда долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. По крайней мере спикер палаты Майк Джонсон раскритиковал текст.

Подробно на эту тему читайте в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины.