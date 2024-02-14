Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністра оборони США виписали з лікарні

Олена ІвашківСереда, 14 лютого 2024, 02:17
Міністра оборони США виписали з лікарні
Ллойд Остін, фото Getty Images

У вівторок о 15.30 за місцевим часом міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні.

Джерело: Пентагон

Деталі: Остін приступив до повноцінного виконання своїх обов'язків. 

Реклама:

За порадою лікарів, він відновлюватиметься і працюватиме дистанційно з дому протягом певного періоду.

Міністр оборони має повний доступ до несекретних і секретних систем зв'язку, необхідних для роботи.

Лікарі очільника Пентагону також повідомили, що у Остіна були проблеми з сечовим міхуром, і 12 лютого їх виправили ​​за допомогою нехірургічних процедур.

ВІДЕО ДНЯ

Вони також наголосили, що проблема з сечовим міхуром не була пов’язана з раком і не вплине на його хороший прогноз боротьби з онкологією.

Окрім цього, на сайті Пентагону вже опублікований анонс вступного слова Остіна до 19-ї зустрічі в форматі Рамштайн, яку він має провести 14 лютого.

Передісторія:

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

США
Байден назвав звільнення міністра внутрішньої безпеки США неконституційним
У США Палата представників оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки
Брінк: США передали Україні обладнання для розмінування вартістю $1 млн
Останні новини
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
09:23
фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: