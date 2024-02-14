Министра обороны США выписали из больницы

Во вторник в 15.30 по местному времени министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы.

Источник: Пентагон

Детали: Остин приступил к полноценному выполнению своих обязанностей.

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По совету врачей, он будет восстанавливаться и работать дистанционно из дома в течение определенного периода.

Министр обороны имеет полный доступ к системам связи, необходимых для работы.

Врачи главы Пентагона также сообщили, что у Остина были проблемы с мочевым пузырем, и 12 февраля их исправили с помощью нехирургических процедур.

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Они также отметили, что проблема с мочевым пузырем не была связана с раком и не повлияет на его хороший прогноз борьбы с онкологией.

Кроме этого, на сайте Пентагона уже опубликован анонс вступительного слова Остина к 19-й встрече в формате Рамштайн, которую он должен провести 14 февраля.

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