Министра обороны США выписали из больницы
Во вторник в 15.30 по местному времени министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы.
Источник: Пентагон
Детали: Остин приступил к полноценному выполнению своих обязанностей.
По совету врачей, он будет восстанавливаться и работать дистанционно из дома в течение определенного периода.
Министр обороны имеет полный доступ к системам связи, необходимых для работы.
Врачи главы Пентагона также сообщили, что у Остина были проблемы с мочевым пузырем, и 12 февраля их исправили с помощью нехирургических процедур.
Они также отметили, что проблема с мочевым пузырем не была связана с раком и не повлияет на его хороший прогноз борьбы с онкологией.
Кроме этого, на сайте Пентагона уже опубликован анонс вступительного слова Остина к 19-й встрече в формате Рамштайн, которую он должен провести 14 февраля.
Предыстория:
- В воскресенье главу Пентагона положили в отделение интенсивной терапии. Он передал свои обязанности заместителю Кэтлин Хикс.
- Заседание в формате "Рамштайн" должно состояться 14 февраля в Брюсселе параллельно со встречей министров обороны стран НАТО.