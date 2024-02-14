У США Палата представників оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки

Палата представників оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасу.

Джерело: СNN

Деталі: Це була друга спроба оголосити імпічмент Майоркасу. Перший раз відсутність лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліза та несподівана присутність демократа від Техасу Ела Гріна, якому щойно зробили операцію та якого привезли в зал для голосування, позбавили республіканців голосів.

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Республіканці Палати представників стверджують, що Майоркас скоїв серйозні злочини та проступки через те, як він керував південним кордоном США, хоча кілька конституційних експертів заявили, що докази не значні.

Імпічмент відбувся в той момент, коли республіканці Палати представників зіткнулися з посиленням тиску з боку своєї партії, щоб притягнути адміністрацію Байдена до відповідальності за ключове питання виборчої кампанії: кордон.

CNN зазначає, що дуже малоймовірно, що Майоркасу висунуть звинувачення в підконтрольному демократам Сенаті.