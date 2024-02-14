У США Палата представників оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки
Палата представників оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасу.
Джерело: СNN
Деталі: Це була друга спроба оголосити імпічмент Майоркасу. Перший раз відсутність лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліза та несподівана присутність демократа від Техасу Ела Гріна, якому щойно зробили операцію та якого привезли в зал для голосування, позбавили республіканців голосів.
Республіканці Палати представників стверджують, що Майоркас скоїв серйозні злочини та проступки через те, як він керував південним кордоном США, хоча кілька конституційних експертів заявили, що докази не значні.
Імпічмент відбувся в той момент, коли республіканці Палати представників зіткнулися з посиленням тиску з боку своєї партії, щоб притягнути адміністрацію Байдена до відповідальності за ключове питання виборчої кампанії: кордон.
CNN зазначає, що дуже малоймовірно, що Майоркасу висунуть звинувачення в підконтрольному демократам Сенаті.