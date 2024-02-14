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В США Палата представителей объявила импичмент министру внутренней безопасности

Алена ИвашкивСреда, 14 февраля 2024, 02:36
В США Палата представителей объявила импичмент министру внутренней безопасности
Алехандро Майоркас, фото Getty Images

Палата представителей объявила импичмент министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу.

Источник: СNN

Детали: Это была вторая попытка объявить импичмент Майоркасу. Первый раз отсутствие лидера большинства в Палате представителей Стива Скализа и неожиданное присутствие демократа от Техаса Эла Грина, которому только что сделали операцию и которого привезли в зал для голосования, лишили республиканцев голосов.

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Республиканцы Палаты представителей утверждают, что Майоркас совершил серьезные преступления и проступки из-за того, как он управлял южной границей США, хотя несколько конституционных экспертов заявили, что доказательства не значительны.

Импичмент состоялся в тот момент, когда республиканцы Палаты представителей столкнулись с усилением давления со стороны своей партии, чтобы привлечь администрацию Байдена к ответственности за ключевой вопрос избирательной кампании: границу.

CNN отмечает, что очень маловероятно, что Майоркасу выдвинут обвинения в подконтрольном демократам Сенате.

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Темы: США
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