В США Палата представителей объявила импичмент министру внутренней безопасности
Палата представителей объявила импичмент министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу.
Источник: СNN
Детали: Это была вторая попытка объявить импичмент Майоркасу. Первый раз отсутствие лидера большинства в Палате представителей Стива Скализа и неожиданное присутствие демократа от Техаса Эла Грина, которому только что сделали операцию и которого привезли в зал для голосования, лишили республиканцев голосов.
Республиканцы Палаты представителей утверждают, что Майоркас совершил серьезные преступления и проступки из-за того, как он управлял южной границей США, хотя несколько конституционных экспертов заявили, что доказательства не значительны.
Импичмент состоялся в тот момент, когда республиканцы Палаты представителей столкнулись с усилением давления со стороны своей партии, чтобы привлечь администрацию Байдена к ответственности за ключевой вопрос избирательной кампании: границу.
CNN отмечает, что очень маловероятно, что Майоркасу выдвинут обвинения в подконтрольном демократам Сенате.