Ізраїль завдав серії ударів по вогневих точках у Лівані

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по джерелах вогню, а також по інших районах на півдні Лівану.

Джерело: ЦАХАЛ у Telegram

Деталі: 13 лютого було зафіксовано два пуски ракет з Лівану в напрямку Хар-Дова, вони впали на відкритих територіях, удари Ізраїлю були завдані у відповідь.

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Окрім цього, винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по військовому посту в районі Раміє, а також по додатковому військовому посту в Рас-аль-Фарі, звідки раніше здійснювалися пуски в бік території Ізраїлю.