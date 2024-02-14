Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль нанес серию ударов по огневым точкам в Ливане

Алена ИвашкивСреда, 14 февраля 2024, 04:51
Израиль нанес серию ударов по огневым точкам в Ливане
Израильский военный, фото: IDF

Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня, а также по другим районам на юге Ливана.

Источник: ЦАХАЛ в Telegram

Детали: 13 февраля было зафиксировано два пуска ракет из Ливана в направлении Хар-Дова, они упали на открытых территориях, удары Израиля были нанесены в ответ.

Реклама:

Кроме этого, истребители ЦАХАЛа нанесли удар по военному посту в районе Рамие, а также по дополнительному военному посту в Рас-аль-Фари, откуда ранее осуществлялись пуски в сторону территории Израиля.

Темы: ИзраильЛиванвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Бронировать рабочих ОПК станет проще: Минстратегпром изменил правила

Все новости...

Читайте УП В Google News

Израиль
Франция предложила план мирного договора между Израилем и Ливаном
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
Нефть подешевела после заявлений Израиля о завершении ударов по Газе
Последние новости
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
10:49
Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет
10:27
Буданов: У России нет сил, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области в этом году
10:24
фотоРоссияне ударили по спасателям в Донецкой области: 4 раненых
10:15
"Шахеды" врага ударили по Доброполью: ранены две женщины
10:08
Украина до сих пор покупает российский автогаз: как он попадает в страну
10:00
фотоАрхеологи исследовали надпись на 2000-летней "бронзовой руке": вероятно, это образец древнего языка
09:50
В январе государство профинансировало соцрасходов почти на 37 миллиардов
Все новости...
Реклама: