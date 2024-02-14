Израиль нанес серию ударов по огневым точкам в Ливане
Среда, 14 февраля 2024, 04:51
Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня, а также по другим районам на юге Ливана.
Источник: ЦАХАЛ в Telegram
Детали: 13 февраля было зафиксировано два пуска ракет из Ливана в направлении Хар-Дова, они упали на открытых территориях, удары Израиля были нанесены в ответ.
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Кроме этого, истребители ЦАХАЛа нанесли удар по военному посту в районе Рамие, а также по дополнительному военному посту в Рас-аль-Фари, откуда ранее осуществлялись пуски в сторону территории Израиля.