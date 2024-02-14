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СБУ затримала харківʼянина, який вишукував ППО та корегував удари по місту

"Українська правда"Середа, 14 лютого 2024, 11:33
СБУ затримала харківʼянина, який вишукував ППО та корегував удари по місту
Фото - СБУ

Служби безпеки затримала інформатора російських спецслужб, який коригував повітряні удари Росії по критичній інфраструктурі Харкова та шукав ППО.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного інформатора російських спецслужб, який коригував повітряні удари РФ по критичній інфраструктурі Харкова.

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Серед основних цілей ворога були стратегічно важливі підприємства, у тому числі оборонно-промислового комплексу України.

Для більшої ефективності ракетно-дронових атак на місцеві об’єкти окупанти розраховували отримати від свого поплічника геолокації української ППО".

Деталі: За даними слідства, зловмисник, 58-річний місцевий житель, восени 2023 року з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через месенджери.

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Скриншот - СБУ
 
Скриншот - СБУ

Підозрюваний робив фото- і відеозйомку наслідків російських ракетних ударів по Харкову для подальшого коригування ворожого вогню. Також він намагався знайти у місті системи ППО та передати інформацію про їхнє розташування.

Крім того чоловік, "зливав" дислокації українських військовослужбовців, техніки та боєприпасів у Харкові.

Під час обшуку в помешканні підозрюваного вилучили мобільний телефон з доказами незаконної діяльності. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

Теми: СБУХарків
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