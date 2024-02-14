СБУ задержала харьковчанина, который выискивал ПВО и корректировал удары по городу

Службы безопасности задержала информатора российских спецслужб, который корректировал воздушные удары России по критической инфраструктуре Харькова и искал ПВО.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно: "Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного информатора российских спецслужб, который корректировал воздушные удары РФ по критической инфраструктуре Харькова.

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Среди основных целей врага были стратегически важные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса Украины.

Для большей эффективности ракетно-дронных атак на местные объекты оккупанты рассчитывали получить от своего приспешника геолокации украинской ПВО".

Детали: По данным следствия, злоумышленник, 58-летний местный житель, осенью 2023 года по собственной инициативе начал передавать оккупантам разведывательную информацию через мессенджеры.

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Скриншот - СБУ

Скриншот- СБУ

Подозреваемый делал фото- и видеосъемку последствий российских ракетных ударов по Харькову для дальнейшей корректировки вражеского огня. Также он пытался найти в городе системы ПВО и передать информацию об их расположении.

Кроме того мужчина, "сливал" дислокации украинских военнослужащих, техники и боеприпасов в Харькове.

Во время обыска в квартире подозреваемого изъяли мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.