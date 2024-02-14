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Республіканці обговорили з Трампом його пропозицію про допомогу Україні в кредит

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 14 лютого 2024, 12:03
Республіканці обговорили з Трампом його пропозицію про допомогу Україні в кредит
Фото - Getty Images

Група сенаторів від Республіканської партії говорила з експрезидентом США Дональдом Трампом про його пропозицію надавати фінансування Україні у вигляді кредиту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill 

Деталі: Республіканці кажуть, що вони звернулися до Трампа з цією ідеєю і говорили з ним під час телефонної розмови в понеділок.

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"Нас була група, і ми обговорювали, як зрозуміти, що він думає, і чи серйозно він ставиться до цього, тому що якщо так, то давайте з'ясуємо, як це можна зробити", – сказав сенатор Маркуейн Маллін.

За його словами, "це була насправді чудова розмова".

Сенатор Кевін Крамер сказав, що він також говорив з Трампом про цю ідею, яка, за його словами, набирає "великий імпульс" і, на його думку, не є "надмірно образливою для одержувачів".

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Крамер проголосував за пакет, який був прийнятий Сенатом 70-29 рано вранці у вівторок і містив 60 мільярдів доларів допомоги для України. Маллін проголосував проти.

Сенатор Ліндсі Грем, який голосував проти пакета допомоги Сенату, в понеділок підтримав цю ідею, стверджуючи, що "додатковий пакет допомоги повинен бути кредитом для відповідних країн, як це пропонує президент Трамп".

"Кредит на дружніх умовах дає Америці, яка глибоко загрузла в боргах, шанс отримати наші гроші назад і змінює парадигму того, як ми допомагаємо іншим. Президент Трамп має рацію, наполягаючи на тому, щоб ми мислили нестандартно", – сказав він у своїй заяві.

Водночас не всі республіканці підтримали ідею експрезидента.

"У випадку з Україною, наприклад, вони не зможуть заплатити. Їхня економіка зруйнована. Це фіговий листок. Але якщо він хоче фіговий листок, і якщо він потрапить до Палати представників, то я краще отримаю його, ніж нічого", – сказав сенатор Мітт Ромні.

У лавах Демократичної партії критикують пропозицію Трампа.

"Трамп – не президент Сполучених Штатів. У нього були жахливі ідеї, коли він був президентом Сполучених Штатів. Зараз його ідеї ще гірші, і той факт, що мої колеги-республіканці все ще дозволяють йому смикати себе за ниточки, є трагічним", – сказав сенатор Кріс Мерфі.

Трамп раніше закликав НАТО допомагати Україні на рівні з США. Він також казав, що США більше  ніколи не повинні давати гроші без надії на повернення або без певних умов. 

Теми: ТрампСШАдопомога Україні
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