Республиканцы обсудили с Трампом его предложение о помощи Украине в кредит

Группа сенаторов от Республиканской партии говорила с экс-президентом США Дональдом Трампом о его предложении предоставлять финансирование Украине в виде кредита.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: Республиканцы говорят, что они обратились к Трампу с этой идеей и говорили с ним во время телефонного разговора в понедельник.

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"Нас была группа, и мы обсуждали, как понять, что он думает, и серьезно ли он относится к этому, потому что если да, то давайте выясним, как это можно сделать", – сказал сенатор Маркуэйн Маллин.

По его словам, "это был на самом деле замечательный разговор".

Сенатор Кевин Крамер сказал, что он также говорил с Трампом об этой идее, которая, по его словам, набирает "большой импульс" и, по его мнению, не является "чрезмерно оскорбительной для получателей".

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Крамер проголосовал за пакет, который был принят Сенатом 70-29 рано утром во вторник и содержал 60 миллиардов долларов помощи для Украины. Маллин проголосовал против.

Сенатор Линдси Грэм, который голосовал против пакета помощи Сената, в понедельник поддержал эту идею, утверждая, что "дополнительный пакет помощи должен быть кредитом для соответствующих стран, как это предлагает президент Трамп".

"Кредит на дружественных условиях дает Америке, которая глубоко погрязла в долгах, шанс получить наши деньги обратно и меняет парадигму того, как мы помогаем другим. Президент Трамп прав, настаивая на том, чтобы мы мыслили нестандартно", – сказал он в своем заявлении.

В то же время не все республиканцы поддержали идею экс-президента.

"В случае с Украиной, например, они не смогут заплатить. Их экономика разрушена. Это фиговый листок. Но если он хочет фиговый листок, и если он попадет в Палату представителей, то я лучше получу его, чем ничего", – сказал сенатор Митт Ромни.

В рядах Демократической партии критикуют предложение Трампа.

"Трамп – не президент Соединенных Штатов. У него были ужасные идеи, когда он был президентом Соединенных Штатов. Сейчас его идеи еще хуже, и тот факт, что мои коллеги-республиканцы все еще позволяют ему дергать себя за ниточки, является трагическим", – сказал сенатор Крис Мерфи.

Трамп ранее призвал НАТО помогать Украине наравне с США. Он также говорил, что США больше никогда не должны давать деньги без надежды на возврат или без определенных условий.