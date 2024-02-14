"Як перемогти Голіафа". Конференція від УП

У лютому, до десятої річниці війни, "Українська правда" проведе конференцію "Як перемогти Голіафа".

На конференції разом з експертами поговоримо про виклики, з якими стикнулися українці упродовж цих 10 років, та спробуємо знайти відповіді на те, як їх подолати.

Одна з панелей буде присвячена зброї. На ній поговоримо про те, яка зброя нам потрібна для перемогти; чи можливо розвивати своє виробництво зброї та як це зробити.

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Спікерами цієї панелі стануть: Олександр Камишин – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, Владислав Бельбас – директор приватної компанії "Українська бронетехніка", Тарас Чмут – голова фонду "Повернись живим". Також по відеозвʼязку доєднається представник компанії BAYKAR.

Ознайомитися з деталями заходу можна за посиланням.

Вартість участі у конференції – 5000 грн. Інформацію з адресою заходу ми вам надішлемо після купівлі квитка.

ВІДЕО ДНЯ

30% від продажу квитків піде на закупівлю штурмових роботів для Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Партнерами заходу стали Metinvest, Kernel, DTEK та brabrabra.