"Как победить Голиафа". Конференция от УП

В феврале, к десятой годовщине войны, "Украинская правда" проведет конференцию "Как победить Голиафа".

На конференции вместе с экспертами поговорим о вызовах, с которыми столкнулись украинцы на протяжении этих 10 лет, и попробуем найти ответы на то, как их преодолеть.

Одна из панелей будет посвящена оружию. На ней поговорим о том, какое оружие нам нужно для победы; возможно ли развивать свое производство оружия и как это сделать.

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Спикерами этой панели станут: Александр Камышин – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Владислав Бельбас – директор частной компании "Украинская бронетехника", Тарас Чмут – глава фонда "Вернись живым". Также по видеосвязи присоединится представитель компании BAYKAR.

Ознакомиться с деталями мероприятия можно по ссылке.

Стоимость участия в конференции – 5000 грн. Информацию с адресом мероприятия мы вам вышлем после покупки билета.

ВИДЕО ДНЯ

30% от продажи билетов пойдет на закупку штурмовых роботов для Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Партнерами мероприятия стали Metinvest, Kernel, DTEK и brabrabra.