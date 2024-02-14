По всій Україні оголошували повітряну тривогу: в Росії злітав МіГ

На території всієї країни 14 лютого оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГа та загрозу застосування ворожої тактичної авіації.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області".

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Деталі: Крім того, повітряники раніше попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході та південному сході.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

Оновлено: Згодом повітряні сили повідомили про відбій загрози через зліт ворожого винищувача. Водночас, у Харківській області повідомляють про ракетну небезпеку.

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