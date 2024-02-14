Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По всій Україні оголошували повітряну тривогу: в Росії злітав МіГ

Альона Мазуренко Середа, 14 лютого 2024, 13:21
По всій Україні оголошували повітряну тривогу: в Росії злітав МіГ
ПОВІТРЯНА ТРИВОГА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

На території всієї країни 14 лютого оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГа та загрозу застосування ворожої тактичної авіації. 

Джерело: Повітряні сили 

Дослівно: "Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області".

Реклама:

Деталі: Крім того, повітряники раніше попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході та південному сході.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів. 

Оновлено: Згодом повітряні сили повідомили про відбій загрози через зліт ворожого винищувача. Водночас, у Харківській області повідомляють про ракетну небезпеку.

ВІДЕО ДНЯ
 
мапа тривог станом на 13.22

Теми: повітряна тривогавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

повітряна тривога
В частині країни була оголошена повітряна тривога через  загрозу балістики
Росіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
На Київщині через атаку "Шахедів" працювала ППО
Останні новини
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
09:23
фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: