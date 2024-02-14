По всій Україні оголошували повітряну тривогу: в Росії злітав МіГ
Середа, 14 лютого 2024, 13:21
На території всієї країни 14 лютого оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГа та загрозу застосування ворожої тактичної авіації.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області".
Реклама:
Деталі: Крім того, повітряники раніше попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході та південному сході.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.
Оновлено: Згодом повітряні сили повідомили про відбій загрози через зліт ворожого винищувача. Водночас, у Харківській області повідомляють про ракетну небезпеку.
ВІДЕО ДНЯ