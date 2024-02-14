По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в России взлетал МиГ
Среда, 14 февраля 2024, 13:21
На территории всей страны 14 февраля объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГа и угрозы применения вражеской тактической авиации.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области".
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Детали: Кроме того, воздушники ранее предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.
Обновлено: Позже воздушные силы сообщили об отбое угрозы из-за взлета вражеского истребителя. В то же время, в Харьковской области есть угроза ракетной опасности.
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