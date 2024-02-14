Генсек НАТО − Трампу: Досить підривати нашу безпеку

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг натякнув на те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп своїми заявами шкодить безпеці Альянсу, і запевнив, що усі країни НАТО віддані принципу спільної оброни.

Джерело: "Європейська правда" з Брюселя з посиланням на заяву Столтенберга перед зустріччю міністрів оборони Альянсу

Пряма мова генсека Альянсу: "Ідея і фокус НАТО – запобігти війні... Будь-які припущення про те, що ми не будемо захищати одне одного, підривають нашу безпеку".

Реклама:

Коментуючи останні скандальні заяви Дональда Трампа, в яких той поставив під сумнів намір захищати інших союзників у разі нападу РФ, Столтенберг нагадав, що "НАТО був здатний запобігати атаці на Альянс протягом 75 років" і що наразі усі чинні уряди членів НАТО підкреслюють непорушність принципу спільної оборони.

За словами Столтенберга, головною силою Альянсу є принцип стримування, який ґрунтується на тому, що противники впевнені у спільній відповіді НАТО у разі нападу на будь-якого члена. Відмова від цього принципу руйнує силу Альянсу.

"Мій сигнал (Трампу) – що не треба підривати нашу систему стримування. У нас нема сумніву в готовності захищати союзників", − підсумував Столтенберг.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: