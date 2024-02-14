Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО − Трампу: Досить підривати нашу безпеку

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 14 лютого 2024, 13:33
Генсек НАТО − Трампу: Досить підривати нашу безпеку
Єнс Столтенберг. Фото з Facebook НАТО

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг натякнув на те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп своїми заявами шкодить безпеці Альянсу, і запевнив, що усі країни НАТО віддані принципу спільної оброни. 

Джерело: "Європейська правда" з Брюселя з посиланням на заяву Столтенберга перед зустріччю міністрів оборони Альянсу

Пряма мова генсека Альянсу: "Ідея і фокус НАТО – запобігти війні... Будь-які припущення про те, що ми не будемо захищати одне одного, підривають нашу безпеку".

Реклама:

Коментуючи останні скандальні заяви Дональда Трампа, в яких той поставив під сумнів намір захищати інших союзників у разі нападу РФ, Столтенберг нагадав, що "НАТО був здатний запобігати атаці на Альянс протягом 75 років" і що наразі усі чинні уряди членів НАТО підкреслюють непорушність принципу спільної оборони.

За словами Столтенберга, головною силою Альянсу є принцип стримування, який ґрунтується на тому, що противники впевнені у спільній відповіді НАТО у разі нападу на будь-якого члена. Відмова від цього принципу руйнує силу Альянсу.

"Мій сигнал (Трампу) – що не треба підривати нашу систему стримування. У нас нема сумніву в готовності захищати союзників", − підсумував Столтенберг.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: НАТОТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

НАТО
Сирського представили верховному головнокомандувачу Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі
Посол США не очікує, що Україну запросять у НАТО на саміті 2024 року
Трамп заявив, що без нього НАТО взявся за старе і допомагає Україні менше за Штати
Останні новини
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
09:23
фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: