Генсек НАТО − Трампу: Хватит подрывать нашу безопасность

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул на то, что кандидат в президенты США Дональд Трамп своими заявлениями вредит безопасности Альянса, и заверил, что все страны НАТО привержены принципу совместной обороны.

Источник: "Европейская правда" из Брюсселя со ссылкой на заявление Столтенберга перед встречей министров обороны Альянса

Прямая речь генсека Альянса: "Идея и фокус НАТО − предотвратить войну ... Любые предположения о том, что мы не будем защищать друг друга, подрывают нашу безопасность".

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Детали: Комментируя последние скандальные заявления Дональда Трампа, в которых тот поставил под сомнение намерение защищать других союзников в случае нападения РФ, Столтенберг напомнил, что "НАТО был способен предотвращать атаку на Альянс в течение 75 лет" и что сейчас все действующие правительства членов НАТО подчеркивают незыблемость принципа совместной обороны.

По словам Столтенберга, главной силой Альянса является принцип сдерживания, который основывается на том, что противники уверены в совместном ответе НАТО в случае нападения на любого члена. Отказ от этого принципа разрушает силу Альянса.

"Мой сигнал (Трампу) − что не надо подрывать нашу систему сдерживания. У нас нет сомнений в готовности защищать союзников", − подытожил Столтенберг.

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