ЄС може накласти санкції на Північну Корею за ракети для Росії

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї (КНДР) за надання Росії ракет, які РФ використовує проти України.

Джерело: Bloomberg із посиланням на документи, пише "Європейська правда"

Деталі: ЄС пропонує внести до санкційного списку міністра оборони Північної Кореї та Головне ракетне бюро – урядовий орган, який здійснює нагляд за програмою балістичних ракет.

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Північна Корея також надала Росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Завдяки цій підтримці, а також здатності Москви отримувати деталі через треті країни, Росія змогла наростити виробництво боєприпасів, що значно перевищує обсяги, які Україна отримує від своїх союзників.

Агентство зазначає, що вплив ймовірних заходів проти КНДР, які включають заборону на в'їзд і заморожування активів, швидше за все, буде здебільшого символічним.

ЄС планує затвердити 13-й із моменту вторгнення Росії в Україну пакет санкцій до другої річниці війни в кінці лютого.

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Він може містити й експортні обмеження для компаній у Китаї та Індії через їхню ймовірну роль у постачанні до Росії заборонених технологій та електроніки.

Цьому передувало: Bloomberg повідомляв, що Європейська комісія запропонувала нові торговельні обмеження щодо близько двох десятків компаній, зокрема трьох, розташованих у Китаї, які звинувачуються в підтримці військових дій Росії в Україні.

Видання EUObserver з посиланням на проєкт документа, що є у розпорядженні редакції, писало, що у переліку – низка російських компаній, які допомагають везти зброю з КНДР на захід Росії, а також кілька другорядних посадовців, причетних до вивезення українських дітей вглиб окупованих територій і до Росії.

Перед цим з'являлася публікація, що у новому пакеті санкцій ЄС буде понад 200 імен і назв.