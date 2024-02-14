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ЕС может наложить санкции на Северную Корею за ракеты для России

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 14 февраля 2024, 13:46
ЕС может наложить санкции на Северную Корею за ракеты для России
Флаг Северной Кореи, фото Getty Images

Европейский Союз предложил ввести санкции против Северной Кореи (КНДР) за предоставление России ракет, которые РФ использует против Украины.

Источник: Bloomberg со ссылкой на документы, пишет "Европейская правда"

Детали: ЕС предлагает внести в санкционный список министра обороны Северной Кореи и Главное ракетное бюро – правительственный орган, который осуществляет надзор за программой баллистических ракет.

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Северная Корея также предоставила России сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Благодаря этой поддержке, а также способности Москвы получать детали через третьи страны, Россия смогла нарастить производство боеприпасов, что значительно превышает объемы, которые Украина получает от своих союзников.

Агентство отмечает, что влияние вероятных мер против Северной Кореи, которые включают запрет на въезд и замораживание активов, скорее всего, будет по большей части символическим.

ЕС планирует утвердить 13-й с момента вторжения России в Украину пакет санкций ко второй годовщине войны в конце февраля.

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Он может содержать и экспортные ограничения для компаний в Китае и Индии из-за их вероятной роли в поставках в Россию запрещенных технологий и электроники.

Этому предшествовало: Bloomberg сообщал, что Европейская комиссия предложила новые торговые ограничения в отношении около двух десятков компаний, в том числе трех, расположенных в Китае, которые обвиняются в поддержке военных действий России в Украине.

Издание EUObserver со ссылкой на проект документа, имеющийся в распоряжении редакции, писало, что в перечне – ряд российских компаний, которые помогают везти оружие из КНДР на запад России, а также несколько второстепенных должностных лиц, причастных к вывозу украинских детей вглубь оккупированных территорий и в Россию.

Перед этим появлялась публикация, что в новом пакете санкций ЕС будет более 200 имен и названий.

Темы: КНДРЕСРосcиясанкции
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