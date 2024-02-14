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Проводил стримы в "Бабьем Яру": киевлянина подозревают в антисемитизме и поддержке РФ

"Украинская правда"Среда, 14 февраля 2024, 13:58
Проводил стримы в Бабьем Яру: киевлянина подозревают в антисемитизме и поддержке РФ
фото: ОГП

Столичная прокуратура сообщила о подозрении 39-летнему киевлянину, который проводил антисемитские стримы в соцсетях и оправдывал агрессию России против Украины. 

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины, пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Подозреваемый на территории Парка-мемориала "Бабий Яр" через собственный аккаунт в социальной сети "Instagram" публично распространил сообщения и видеозапись, в которых содержались антисемитские высказывания, направленные на разжигание национальной вражды, ненависти и на унижение национальной чести и достоинства еврейского народа.

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До этого подозреваемый продвигал пророссийские и антисемитские нарративы через публикации в социальных сетях "Facebook", "Instagram" и "Youtube". Там злоумышленник также систематически размещал антиукраинские видеозаписи и стримы".

Детали:  В частности, мужчина опубликовал видеозапись, в которой демонстрировал экземпляр книги, содержащей призывы к насильственной смене власти.

Кроме того, ранее подозреваемый в разных регионах Украины проводил антиконституционные акции протеста и оказывал сопротивление работникам правоохранительных органов. 

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Обвинительные акты в отношении него находятся на рассмотрении в судах.

Темы: прокуратураБабий Ярнацменьшинстваколлаборанты
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