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Тарнавський: По операційній зоні "Таврія" росіяни завдали найбільше авіаударів з початку року

Тетяна ОлійникСереда, 14 лютого 2024, 14:05
Тарнавський: По операційній зоні Таврія росіяни завдали найбільше авіаударів з початку року
Фото - 58 омбпр ім. І. Виговського

По операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російські війська завдали найбільше авіаударів з початку року.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram

Пряма мова: "Загальні втрати росіян минулої доби в живій силі склали 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 50 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема це 5 танків, 19 бойових бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 автомобілів.

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Нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів. Зокрема 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї".

Деталі: Загалом в операційній зоні "Таврія" ворог завдав 73 авіаудари, вчинив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл.

Теми: бойові діїавіа
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