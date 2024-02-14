Тарнавский: По операционной зоне "Таврия" россияне нанесли больше авиаударов с начала года

Фото - 58 омбпр им. И. Выговского

По операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" российские войска нанесли больше всего авиаударов с начала года.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Общие потери россиян за прошедшие сутки в живой силе составили 610 человек, в вооружении и военной технике - 50 единиц, не учитывая БпЛА. В частности это 5 танков, 19 боевых бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство .

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Нейтрализовано или уничтожено 263 БпЛА разных типов. В частности, 16 беспилотников сбиты из стрелкового оружия".

Детали: Всего в операционной зоне "Таврия" враг нанес 73 авиаудара, совершил 54 штурмовых действия и 1051 артобстрел.