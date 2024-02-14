У горах знайшли тіло чоловіка, який тікав до Румунії

Зранку 14 лютого у горах знайшли тіло чоловіка, який незаконно перетнув кордон України та Румунії.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Facebook

Деталі: Ввечері на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах одним громадянином України.

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По обидва боки кордону українські та румунські прикордонники розпочали пошукові заходи, проте через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили.

Близько 4:00 у середу румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору.

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Близько 8 години ранку румунська сторона повідомила, що за результатами пошукових заходів виявили тіло громадянина України без ознак життя.

Дослівно ДПСУ: "Закликаємо утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови: загроза сходження снігових лавин, подекуди густий туман та сильні пориви вітру".