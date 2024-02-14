В горах нашли тело мужчины, который бежал в Румынию

Утром 14 февраля в горах нашли тело мужчины, который незаконно пересек границу Украины и Румынии.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook

Детали: Вечером на горячую линию службы спасения Румынии поступило сообщение о потере ориентировки в горах одним гражданином Украины.

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По обе стороны границы украинские и румынские пограничники начали поисковые мероприятия, однако из-за схода лавины никаких следов пребывания в горах людей не обнаружили.

Около 4:00 в среду румынские пограничники задержали двух мужчин, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу.

Задержанными оказались граждане Украины. Они сообщили, что вместе с ними был еще один человек, который исчез из их поля зрения.

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Около 8 часов утра румынская сторона сообщила, что по результатам поисковых мероприятий обнаружили тело гражданина Украины без признаков жизни.

Дословно ГПСУ: "Призываем воздержаться от походов в горы, где сейчас наблюдаются сложные погодные условия: угроза схода снежных лавин, местами густой туман и сильные порывы ветра".