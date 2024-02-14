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Посол в ЄС прогнозує битву за українців, яких Київ схоче повернути додому у 2025 році

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 14 лютого 2024, 16:25
Посол в ЄС прогнозує битву за українців, яких Київ схоче повернути додому у 2025 році
Фото: Getty Images

Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов передбачає, що у 2025 році, коли повинен завершитись термін дії тимчасового захисту для українців у Євросоюзі, розгорнеться битва за українських громадян. За його словами, має бути забезпечений транзитний період у випадку разючих змін.

Джерело: Ченцов розповів у інтерв’ю "Європейській правді"

Пряма мова Ченцова: "Розглядаються різні варіанти, і 100% Європейський Союз не дозволить собі різких рухів – створити якийсь юридичний вакуум. Звісно, коли сьогодні в тебе є легальний статус, а завтра документ завершився, виникають питання у поліції, що така людина робить на території Європейської Союзу".

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Деталі: Він додав, що українці мають бути завчасно попереджені, і має бути забезпечений транзитний період у випадку разючих змін.

"Можуть бути якісь тимчасові варіанти. Але ті люди, які зможуть повернутися в Україну, для них мають бути створені спеціальні умови, щоб допомогти це зробити", – сказав Ченцов.

За його оцінками, зараз на території ЄС перебуває 4 - 6 млн українців, які виїхали після лютого 2022 року.

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За словами посла, Україна обговорює з ЄС спеціальну програму з допомоги повернення українців додому. При цьому посол визнав, що існує небезпека, коли деякі країни не захочуть допомогти українцям повертатися в Україну.

"Я бачу таку небезпеку. І це, знову ж таки, про конкуренцію. Ми маємо бути як держава конкурентно здатними і створити відповідні умови для наших людей. Саме так. Я припускаю, що 2025 рік – це буде битва за наших людей тут, у Брюсселі. І не тільки у Брюсселі. Ми будемо битися", – заявив Ченцов.

Він також допустив, що Європейський Союз може переглянути у бік збільшення обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро, та розповів про умови, на яких можуть бути виділені ці кошти. 

Нагадаємо: У березні 2025 року завершується дія інструменту тимчасового захисту українців, які втекли до ЄС від російської агресії.

Дивіться повне інтерв’ю з Всеволодом Ченцовим "Європейській правді"

Теми: ЄСУкраїнабіженці
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