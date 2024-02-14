Посол в ЕС прогнозирует битву за украинцев, которых Киев захочет вернуть домой в 2025 году

Постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов предполагает, что в 2025 году, когда должен завершиться срок действия временной защиты для украинцев в Евросоюзе, развернется битва за украинских граждан. По его словам, должен быть обеспечен транзитный период в случае разительных изменений.

Источник: Ченцов рассказал в интервью "Европейской правде"

Прямая речь Ченцова: "Рассматриваются различные варианты, и 100% Европейский Союз не позволит себе резких движений - создать какой-то юридический вакуум. Конечно, когда сегодня у тебя есть легальный статус, а завтра документ завершился, возникают вопросы у полиции, что такой человек делает на территории Европейского Союза".

Реклама:

Детали: Он добавил, что украинцы должны быть заблаговременно предупреждены, и должен быть обеспечен транзитный период в случае разительных изменений.

"Могут быть какие-то временные варианты. Но те люди, которые смогут вернуться в Украину, для них должны быть созданы специальные условия, чтобы помочь это сделать", - сказал Ченцов.

По его оценкам, сейчас на территории ЕС находится 4 - 6 млн украинцев, которые выехали после февраля 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

По словам посла, Украина обсуждает с ЕС специальную программу по помощи в возвращении украинцев домой. При этом посол признал, что существует опасность, когда некоторые страны не захотят помочь украинцам возвращаться в Украину.

"Я вижу такую опасность. И это, опять же, о конкуренции. Мы должны быть как государство конкурентоспособными и создать соответствующие условия для наших людей. Именно так. Я предполагаю, что 2025 год – это будет битва за наших людей здесь, в Брюсселе. И не только в Брюсселе. Мы будем сражаться", – заявил Ченцов.

Он также допустил, что Европейский Союз может пересмотреть в сторону увеличения объем помощи Украине на 50 млрд евро, и рассказал об условиях, на которых могут быть выделены эти средства.

Напомним: В марте 2025 года завершается действие инструмента временной защиты украинцев, бежавших в ЕС от российской агрессии.

Смотрите полное интервью с Всеволодом Ченцовым "Европейской правде"