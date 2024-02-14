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У Чернігові вибухнула граната в авто – двоє загиблих 

Альона Мазуренко Середа, 14 лютого 2024, 16:31
У Чернігові вибухнула граната в авто – двоє загиблих 
фото: Нацполіція

Напередодні в Чернігові стався вибух в автомобілі, правоохоронці попередньо встановили, що в салоні машини вибухнула граната. В лікарні 14 лютого померли чоловік і жінка, які перебували в салоні авто.

Джерело: поліція Чернігівської області 

Дослівно: "14 лютого станом на 15:00 годину обставини вибуху в автомобілі в Чернігові розслідуються в рамках провадження за частиною 3 статті 414 ККУ (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

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На жаль, чоловік та жінка, які перебували в автомобілі, померли в лікарні".

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що попередньо відомо, що вибух стався внаслідок підриву гранати в салоні автомобіля.

Наразі вирішується питання про скерування матеріалів провадження до Державного бюро розслідувань. Досудове розслідування триває.

ВІДЕО ДНЯ

Вибух в легковому автомобілі в одному з мікрорайонів міста Чернігів стався ввечері 13 лютого. В салоні авто перебували чоловік та жінка. Їх госпіталізували.

Теми: Чернігіввибухполіціяавто
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