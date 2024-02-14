В Чернигове взорвалась граната в авто – двое погибших

Накануне в Чернигове произошел взрыв в автомобиле, правоохранители предварительно установили, что в салоне машины взорвалась граната. В больнице 14 февраля скончались мужчина и женщина, которые находились в салоне авто.

Источник: полиция Черниговской области

Дословно: "14 февраля по состоянию на 15:00 часов обстоятельства взрыва в автомобиле в Чернигове расследуются в рамках производства по части 3 статьи 414 УК (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

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К сожалению, мужчина и женщина, которые находились в автомобиле, умерли в больнице".

Детали: Правоохранители сообщают, что предварительно известно, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты в салоне автомобиля.

Сейчас решается вопрос о направлении материалов производства в Государственное бюро расследований. Досудебное расследование продолжается.

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Взрыв в легковом автомобиле в одном из микрорайонов города Чернигов произошел вечером 13 февраля. В салоне авто находились мужчина и женщина. Их госпитализировали.