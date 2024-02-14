Готували вбивства поліцейського та депутата: на Полтавщині затримали учасників банди

На Полтавщині викрили та затримали учасників озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом, які скоїли вбивство та готували інші.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора

Дослівно ДСР НПУ: "У ході досудового розслідування встановлено організатора та сімох його спільників, включно з рідним сином. Батько фігуранта створив злочинну групу з метою розповсюдження злочинного впливу та вимагання коштів з громадян. Членами угруповання стали знайомі сина, які мали гарну фізичну підготовку".

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Деталі: За даними слідства, банда діяла у місті Кременчук.

Упродовж вересня 2023 – лютого 2024 років підозрювані готували вбивство заступника начальника одного з райуправлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської облради.

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Поліцейського мали намір позбавити життя через професійну діяльність, а депутата – у зв’язку з громадською роботою щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків та психотропів.

Для втілення задуманого 48-річний організатор, будучи підсудним у одному з кримінальних проваджень щодо розповсюдження наркотиків, дав завдання своєму сину пройти вогневу підготовку у тирі. Для реалізації плану інші учасники угруповання відслідковували маршрути пересування потенційних жертв.

Задля унеможливлення вбивств вранці 14 лютого поліцейські та співробітники СБУ за силової підтримки спецпідрозділів ДСР, КОРД ГУНП в Полтавській області та працівників спецпідрозділу СБУ затримали членів угруповання та провели 12 обшуків.

Також встановлено причетність учасників банди до умисного вбивства жителя Кременчука, який з ними конфліктував.

У вересні 2023 року цього чоловіка застрелили з мисливської рушниці неподалік місця проживання.

Другою жертвою міг стати кременчуківець, який продав рушницю підозрюваним. Влаштувавши переслідування, члени банди відкрили вогонь по автомобілю жертви, а при спробі втечі чоловіка намагались забити битами, проте йому вдалось втекти.

Організатору, його сину та ще одному спільнику повідомлено про підозру за:

- ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця);

- ст. 115 (Умисне вбивство);

- ч. 1 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу);

- ст. 257 (Бандитизм);

- ст 189 (Вимагання).

Наразі 4 особам вже обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою, стосовно інших – питання вирішується, зазначають у прокуратурі.