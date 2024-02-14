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Готовили убийства полицейского и депутата: на Полтавщине задержаны участники банды

Валентина РоманенкоСреда, 14 февраля 2024, 17:20
Готовили убийства полицейского и депутата: на Полтавщине задержаны участники банды
фото прокуратуры

На Полтавщине разоблачили и задержали участников вооруженной банды во главе с криминальным авторитетом, которые совершили убийство и готовили другие.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Офис генпрокурора

Дословно ДСР НПУ: "В ходе досудебного расследования установлен организатор и семь его сообщников, включая родного сына. Отец фигуранта создал преступную группу с целью распространения преступного влияния и вымогательства средств с граждан. Членами группировки стали знакомые сына, которые имели хорошую физическую подготовку".

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Детали: По данным следствия, банда действовала в городе Кременчуг.

В течение сентября 2023 - февраля 2024 года подозреваемые готовили убийство заместителя начальника одного из райуправлений полиции в Днепропетровской области и депутата Полтавского облсовета.

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Полицейского намеревались лишить жизни из-за профессиональной деятельности, а депутата - в связи с общественной работой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропов.

Для воплощения задуманного 48-летний организатор, будучи подсудимым в одном из уголовных производств по распространению наркотиков, дал задание своему сыну пройти огневую подготовку в тире. Для реализации плана другие участники группировки отслеживали маршруты передвижения потенциальных жертв.

Для предотвращения убийств утром 14 февраля полицейские и сотрудники СБУ при силовой поддержке спецподразделений ДВР, КОРД ГУНП в Полтавской области и работников спецподразделения СБУ задержали членов группировки и провели 12 обысков.

Также установлена причастность участников банды к умышленному убийству жителя Кременчуга, который с ними конфликтовал.

В сентябре 2023 года этого мужчину застрелили из охотничьего ружья недалеко от места жительства.

Второй жертвой мог стать кременчужанин, который продал ружье подозреваемым. Устроив преследование, члены банды открыли огонь по автомобилю жертвы, а при попытке бегства мужчину пытались забить битами, однако ему удалось убежать.

Организатору, его сыну и еще одному сообщнику сообщено о подозрении по:

- ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего);

- ст. 115 (Умышленное убийство);

- ч. 1 ст. 255-1 (Установление или распространение преступного влияния);

- ст. 257 (Бандитизм);

- ст 189 (Вымогательство).

Сейчас 4 лицам уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, в отношении других - вопрос решается, отмечают в прокуратуре.

Темы: криминалПолтавская область
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