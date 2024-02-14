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Швейцарія збільшує витрати на оборону: $22 млрд до 2035 року

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловСереда, 14 лютого 2024, 18:36
Швейцарія збільшує витрати на оборону: $22 млрд до 2035 року
Фото: Getty Images

Уряд нейтральної Швейцарії заявив у середу, що збільшить військові витрати до 2035 років, ставши останньою європейською країною, яка йде на такий крок після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: Президентка Віола Амгерд заявила, що на оборону до 2035 року буде виділено близько 20 мільярдів швейцарських франків – 22,58 мільярда доларів США – додаткового фінансування.

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"Ситуація з політикою безпеки, очевидно, складна з огляду на поточну нестабільність, з війною на європейському континенті, збройними конфліктами на Близькому Сході та іншими гарячими точками у світі", – сказала вона на пресконференції у середу.

Амгерд, яка також є міністром оборони, сказала, що нині існує "дуже багато криз", і план частково враховує уроки, винесені з війни Росії в Україні.

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Теми: Швейцаріябюджетвійна
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