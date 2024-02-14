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Швейцария увеличивает расходы на оборону: $22 млрд до 2035 года

"Европейская правда", Станислав ПогориловСреда, 14 февраля 2024, 18:36
Швейцария увеличивает расходы на оборону: $22 млрд до 2035 года
Фото: Getty Images

Правительство нейтральной Швейцарии заявило в среду, что увеличит военные расходы до 2035 года, став последней европейской страной, которая идет на такой шаг после полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Президент Виола Амгерд заявила, что на оборону до 2035 года будет выделено около 20 млрд швейцарских франков - 22,58 миллиарда долларов США - дополнительного финансирования.

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"Ситуация с политикой безопасности, очевидно, сложная, учитывая текущую нестабильность, войну на европейском континенте, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и в других горячих точках в мире", – сказала она на пресс-конференции в среду.

Амхерд, которая также является министром обороны, сказала, что сейчас существует "очень много кризисов", и план частично учитывает уроки, извлеченные из войны России в Украине.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • После полномасштабного вторжения РФ в Украину швейцарские власти и общество все больше склоняются к усилению сотрудничества в сфере безопасности, в том числе и с Североатлантическим альянсом.
  • Швейцария уже стала участником программы НАТО "Партнерство ради мира" и в прошлом году заключила соглашение о сотрудничестве в ее рамках.

Больше читайте здесьЛегкий флирт или членство в НАТО? Как Швейцария меняет отношения с Альянсом

Темы: Швейцариябюджетвойна
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