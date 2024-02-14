Обстріл "Джерела нейтронів": прокурори повідомили про підозру в екоциді генерал-полковнику РФ

Українські прокурори вперше повідомили про підозру в скоєнні злочину екоциду, разом зі злочином агресії та воєнними злочинами, російському генерал-полковнику та чотирьом його підлеглим.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін, якого цитує пресслужба ОГП, СБУ

Деталі: За даними слідства, ці військові РФ віддавали накази на здійснення обстрілів Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів.

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Зазначається, що в 2022 році по цьому ядерному об'єкту було завдано 74 удари різними видами зброї, авіабомбами, осколково-фугасними снарядами ствольної артилерії, осколково-фугасними та касетними снарядами реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч" та "Піон".

Ці атаки не були випадковими, наголошують в ОГП. За висновками розслідування, політичне та військове керівництво держави-агресора добре знало про існування та розташування цієї ядерної установки.

Головний підозрюваний – генерал-полковник, на той момент – діючий командувач Західного військового округу ЗС РФ, який безпосередньо керував знищенням ХФТІ (Олександр Журавльов). Наступні підозрювані по військовій ієрархії – два генерали: командувач 6-ою загально-військовою армією (Владислав Єршов) та командувач 6-ою армією військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (Олег Маковецький).

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Також серед підозрюваних російські полковники: командувач 45-ою артилерійською бригадою великої потужності (Павло Пілюков) та командувач 79-ою гвардійською реактивною артилерійською Новозибківською бригадою (Євген Геращенко).

Згідно з висновком комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертиз, навколишньому природному середовищу було завдано шкоди на суму майже 15 млрд грн.

Вартість та обсяги відновлювальних робіт будівель та споруд Інституту, які знищено та пошкоджено, складають понад 30 млн гривень. І це не остаточні цифри, додають в ОГП. Ворожими обстрілами знищено ексклюзивне багатомільйонне обладнання, аналогів якого у світі немає.

Пряма мова Костіна: "Наскільки нам відомо, це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. За наявною інформацією, підозрюваний командир також був причетний до злочинів у Сирії. Тоді він не поніс відповідальності, і тепер воює проти України.

Твердо вірю, що сьогодні ми спільно з усім цивілізованим світом здатні забезпечити невідворотність покарання за подібні злочини. Кожен день спільної роботи наближає нас до відновлення справедливості".