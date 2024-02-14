Обстрел "Источника нейтронов": прокуроры сообщили о подозрении в экоциде генерал-полковнику РФ

Украинские прокуроры впервые сообщили о подозрении в совершении преступления экоцида, вместе с преступлением агрессии и военными преступлениями, российскому генерал-полковнику и четырем его подчиненным.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин, которого цитирует пресс-служба ОГП, СБУ

Детали: По данным следствия, эти военные РФ отдавали приказы на осуществление обстрелов Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", где размещена единственная в мире ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов.

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Отмечается, что в 2022 году по этому ядерному объекту было нанесено 74 удара различными видами оружия, авиабомбами, осколочно-фугасными снарядами ствольной артиллерии, осколочно-фугасными и кассетными снарядами реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч" и "Пион".

Эти атаки не были случайными, отмечают в ОГП. По выводам расследования, политическое и военное руководство государства-агрессора хорошо знало о существовании и расположении этой ядерной установки.

Главный подозреваемый - генерал-полковник, на тот момент - действующий командующий Западного военного округа ВС РФ, который непосредственно руководил уничтожением ХФТИ (Александр Журавлев). Следующие подозреваемые по военной иерархии - два генерала: командующий 6-й общевойсковой армией (Владислав Ершов) и командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (Олег Маковецкий).

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Также среди подозреваемых российские полковники: командующий 45-й артиллерийской бригадой большой мощности (Павел Пилюков) и командующий 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригадой (Евгений Геращенко).

Согласно заключению комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертиз, окружающей природной среде был нанесен ущерб на сумму почти 15 млрд грн.

Стоимость и объемы восстановительных работ зданий и сооружений Института, которые уничтожены и повреждены, составляют более 30 млн гривен. И это не окончательные цифры, добавляют в ОГП. Вражескими обстрелами уничтожено эксклюзивное многомиллионное оборудование, аналогов которого в мире нет.

Прямая речь Костина: "Насколько нам известно, это будет первый в мире случай уголовного преследования за преступление экоцида, совершенное во время войны. По имеющейся информации, подозреваемый командир также был причастен к преступлениям в Сирии. Тогда он не понес ответственности, и теперь воюет против Украины.

Твердо верю, что сегодня мы совместно со всем цивилизованным миром способны обеспечить неотвратимость наказания за подобные преступления. Каждый день совместной работы приближает нас к восстановлению справедливости".