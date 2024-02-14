Глава МЗС Естонії назвав строки на підготовку НАТО, перш ніж РФ випробує альянс

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у Варшаві заявив, що НАТО має близько трьох-чотирьох років для зміцнення своєї оборони, перш ніж Росія вирішить протестувати альянс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство АР

Пряма мова: "Але ми повинні розуміти, що російська військова машина запущена на повну потужність, виробничі можливості і менталітет також, тому що Путін контролює зараз все".

Реклама:

Деталі: Міністр зауважив, що Естонія не розглядає Росію як негайну загрозу для себе і інших країн Балтії, Литви і Латвії, тому що наразі Москва зайнята повномасштабним вторгненням в Україну.

Тсахкна підкреслив, що, за оцінками естонського уряду, Росії може знадобитися "три-чотири роки", щоб підготувати "тест для НАТО". Естонія, Литва і Латвія вважаються одними з найбільш вірогідних цілей, якщо Росія одного дня вирішить ризикнути напасти на військовий альянс.

Тсахкна та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосили на важливості збереження сильної підтримки України.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: