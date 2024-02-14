Глава МИД Эстонии назвал сроки на подготовку НАТО, прежде чем РФ испытает альянс

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в Варшаве заявил, что НАТО имеет около трех-четырех лет для укрепления своей обороны, прежде чем Россия решит протестировать альянс.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Прямая речь: "Но мы должны понимать, что российская военная машина запущена на полную мощность, производственные возможности и менталитет также, потому что Путин контролирует сейчас все".

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Детали: Министр отметил, что Эстония не рассматривает Россию как немедленную угрозу для себя и других стран Балтии, Литвы и Латвии, потому что сейчас Москва занята полномасштабным вторжением в Украину.

Тсахкна подчеркнул, что, по оценкам эстонского правительства, России может потребоваться "три-четыре года", чтобы подготовить "тест для НАТО". Эстония, Литва и Латвия считаются одними из наиболее вероятных целей, если Россия однажды решит рискнуть напасть на военный альянс.

Тсахкна и глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнули важность сохранения сильной поддержки Украины.

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