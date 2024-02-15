КНДР відправила до Росії своїх робітників

Близько 300 осіб, які ймовірно є північнокорейськими робітниками, прибули до Росії потягом на початку цього місяця.

Джерело: Yonhap News Agency з посиланням на південнокорейського експерта

Деталі: Посилаючись на джерело в Росії, старший науковий співробітник Корейського інституту національного об’єднання Чо Хан Бум сказав, що у Росії помітили сотні північнокорейських робітників, які висаджувалися з поїзда на станції поблизу Владивостока 5 лютого.

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За його словами, робітників помітили з пакунками і по їхньому вбранні ідентифікували їх як працівників, а не як туристів. Чо відкинув можливість того, що вони були студентами, які навчаються за кордоном, або офіційними особами в дипломатичних місіях.

Він сказав, що ці люди, схоже, входять до першої групи північнокорейських робітників, яких Пхеньян, імовірно, продовжить відправляти в Росію.

У разі підтвердження, цей крок стане порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, що забороняють відправку робітників КНДР за кордон.

ВІДЕО ДНЯ

Усі держави-члени ООН були зобов'язані репатріювати всіх північнокорейців, які отримують дохід у їхній юрисдикції, до кінця 2019 року відповідно до резолюції РБ ООН 2397, ухваленої в 2017 році.