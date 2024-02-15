КНДР отправила в Россию своих рабочих

Около 300 человек, которые вероятно являются северокорейскими рабочими, прибыли в Россию поездом в начале этого месяца.

Источник: Yonhap News Agency со ссылкой на южнокорейского эксперта

Детали: Ссылаясь на источник в России, старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Чо Хан Бум сказал, что в России заметили сотни северокорейских рабочих, которые высаживались из поезда на станции вблизи Владивостока 5 февраля.

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По его словам, рабочих заметили с пакетами и по их одежде идентифицировали их как работников, а не как туристов. Чо отверг возможность того, что они были студентами, обучающимися за рубежом, или официальными лицами в дипломатических миссиях.

Он сказал, что эти люди, похоже, входят в первую группу северокорейских рабочих, которых Пхеньян, вероятно, продолжит отправлять в Россию.

В случае подтверждения, этот шаг станет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих отправку рабочих КНДР за границу.

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Все государства-члены ООН были обязаны репатриировать всех северокорейцев, получающих доход в их юрисдикции, до конца 2019 года в соответствии с резолюцией СБ ООН 2397, принятой в 2017 году.