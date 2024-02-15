ISW: Кремль створює умови для початку гібридної операції в Молдові найближчим часом
Кремль створює інформаційні умови для російської гібридної операції в Молдові, щоб вона стала можливою найближчим часом.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Водночас, аналітики інституту зазначили, що терміни можливої російської гібридної операції в Молдові ще не визначені.
ISW продовжує оцінювати, що кремлівські чиновники та рупори намагаються створити інформаційні умови для виправдання можливих зусиль Росії з дестабілізації Молдови та запобігання її інтеграції в Захід, і той факт, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров продовжив ці наративи і додав додаткові звинувачення - свідчить про те, що Кремль організовує ширші зусилля в інформаційному просторі.
Інші офіційні особи Міністерства закордонних справ Росії, в тому числі речниця МЗС Марія Захарова, раніше заявляли, що молдовська влада намагається економічно "задушити" Придністров'я, перешкоджає дипломатичному вирішенню придністровського конфлікту і стикається з широким внутрішнім невдоволенням політикою молдовського уряду.
Пов'язаний з Кремлем російський військовий блогер нещодавно взявся за питання Придністров'я, щоб послідовно просувати кремлівські наративи, а також стверджувати, що Молдова "мілітаризується" з метою "насильницької реінтеграції" Придністров'я до складу Молдови. До цього Росія, за словами блогера, повинна підготуватися.
Нещодавно молдовська влада звинуватила російських миротворців у Придністров'ї у проведенні навчань і застосуванні зброї в молдовській зоні безпеки, що порушує протоколи Спільної контрольної комісії (СКК) ОБСЄ.
Ключові висновки ISW за 14 лютого:
- Українські сили успішно потопили ще один десантний корабель Чорноморського флоту Росії в Чорному морі біля південного узбережжя окупованого Криму в ніч з 13 на 14 лютого.
- Україна продовжує докладати зусиль, щоб компенсувати російську перевагу в живій силі і техніці, використовуючи більш сучасні системи і обладнання, хоча постійні затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки підривають ці зусилля.
- Росія також намагається досягти переваг на полі бою за рахунок технологічних інновацій, незважаючи на те, що вона зосереджується на створенні більшої кількості живої сили і техніки, ніж Україна.
- Російська влада може генерувати достатньо нових сил, щоб витримати втрати, спричинені нинішніми темпами наступальних операцій в Україні, до 2025 року.
- Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що триваюча реструктуризація і розширення російських збройних сил має на меті посилити російську військову присутність проти Фінляндії і альянсу НАТО.
- Кремль проводить інформаційні операції проти Молдови, дуже схожі на ті, які Кремль використовував перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках, ймовірно, щоб створити умови для виправдання можливої майбутньої російської ескалації проти Молдови.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 14 лютого, що НАТО не бачить безпосередньої загрози військових нападів на члена Альянсу, але зазначив, що існує "постійний ризик" гібридних атак.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков спростував західні повідомлення про те, що Росія нещодавно запропонувала заморозити конфлікт в Україні.
- Як повідомляється, Росія розробляє протисупутникову зброю космічного базування.
- Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута, Мар'їнки та Кринок на тлі позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення 14 лютого.
- Росія продовжує розширювати свою оборонно-промислову базу.
- Російська влада продовжує зусилля з мілітаризації та культурної індоктринації молоді та студентів в окупованій Україні в руслі російської ідентичності та ідеології.