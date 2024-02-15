ISW: Кремль створює умови для початку гібридної операції в Молдові найближчим часом

Кремль створює інформаційні умови для російської гібридної операції в Молдові, щоб вона стала можливою найближчим часом.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Водночас, аналітики інституту зазначили, що терміни можливої російської гібридної операції в Молдові ще не визначені.

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ISW продовжує оцінювати, що кремлівські чиновники та рупори намагаються створити інформаційні умови для виправдання можливих зусиль Росії з дестабілізації Молдови та запобігання її інтеграції в Захід, і той факт, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров продовжив ці наративи і додав додаткові звинувачення - свідчить про те, що Кремль організовує ширші зусилля в інформаційному просторі.

Інші офіційні особи Міністерства закордонних справ Росії, в тому числі речниця МЗС Марія Захарова, раніше заявляли, що молдовська влада намагається економічно "задушити" Придністров'я, перешкоджає дипломатичному вирішенню придністровського конфлікту і стикається з широким внутрішнім невдоволенням політикою молдовського уряду.

Пов'язаний з Кремлем російський військовий блогер нещодавно взявся за питання Придністров'я, щоб послідовно просувати кремлівські наративи, а також стверджувати, що Молдова "мілітаризується" з метою "насильницької реінтеграції" Придністров'я до складу Молдови. До цього Росія, за словами блогера, повинна підготуватися.

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Нещодавно молдовська влада звинуватила російських миротворців у Придністров'ї у проведенні навчань і застосуванні зброї в молдовській зоні безпеки, що порушує протоколи Спільної контрольної комісії (СКК) ОБСЄ.

Ключові висновки ISW за 14 лютого: