ISW: Кремль создает условия для начала гибридной операции в Молдове в ближайшее время

Кремль создает информационные условия для российской гибридной операции в Молдове, чтобы она стала возможной в ближайшее время.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: В то же время, аналитики института отметили, что сроки возможной российской гибридной операции в Молдове еще не определены.

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ISW продолжает оценивать, что кремлевские чиновники и рупоры пытаются создать информационные условия для оправдания возможных усилий России по дестабилизации Молдовы и предотвращения ее интеграции в Запад, и тот факт, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжил эти нарративы и добавил дополнительные обвинения - свидетельствует о том, что Кремль организует широкие усилия в информационном пространстве.

Другие официальные лица Министерства иностранных дел России, в том числе пресс-секретарь МИД Мария Захарова, ранее заявляли, что молдавские власти пытаются экономически "задушить" Приднестровье, препятствуют дипломатическому решению приднестровского конфликта и сталкиваются с широким внутренним недовольством политикой молдавского правительства.

Связанный с Кремлем российский военный блогер недавно взялся за вопрос Приднестровья, чтобы последовательно продвигать кремлевские нарративы, а также утверждать, что Молдова "милитаризируется" с целью "насильственной реинтеграции" Приднестровья в состав Молдовы. К этому Россия, по словам блогера, должна подготовиться.

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Недавно молдавские власти обвинили российских миротворцев в Приднестровье в проведении учений и применении оружия в молдавской зоне безопасности, что нарушает протоколы Совместной контрольной комиссии (СКК) ОБСЕ.

Ключевые выводы ISW за 14 февраля:

Украинские силы успешно потопили еще один десантный корабль Черноморского флота России в Черном море у южного побережья оккупированного Крыма в ночь с 13 на 14 февраля.

Украина продолжает прилагать усилия, чтобы компенсировать российское превосходство в живой силе и технике, используя более современные системы и оборудование, хотя постоянные задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности подрывают эти усилия.

Россия также пытается достичь преимуществ на поле боя за счет технологических инноваций, несмотря на то, что она сосредотачивается на создании большего количества живой силы и техники, чем Украина.

Российские власти могут генерировать достаточно новых сил, чтобы выдержать потери, вызванные нынешними темпами наступательных операций в Украине, до 2025 года.

Служба внешней разведки Эстонии заявила, что продолжающаяся реструктуризация и расширение российских вооруженных сил имеет целью усилить российское военное присутствие против Финляндии и альянса НАТО.

Кремль проводит информационные операции против Молдовы, очень похожие на те, которые Кремль использовал перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах, вероятно, чтобы создать условия для оправдания возможной будущей российской эскалации против Молдовы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 14 февраля, что НАТО не видит непосредственной угрозы военных нападений на члена Альянса, но отметил, что существует "постоянный риск" гибридных атак.

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг западные сообщения о том, что Россия недавно предложила заморозить конфликт в Украине.

Как сообщается, Россия разрабатывает противоспутниковое оружие космического базирования.

Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута, Марьинки и Крынок на фоне позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 14 февраля.

Россия продолжает расширять свою оборонно-промышленную базу.

Российские власти продолжают усилия по милитаризации и культурной индоктринации молодежи и студентов в оккупированной Украине в русле российской идентичности и идеологии.





