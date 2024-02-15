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ISW: Кремль создает условия для начала гибридной операции в Молдове в ближайшее время

Алена ИвашкивЧетверг, 15 февраля 2024, 05:37
ISW: Кремль создает условия для начала гибридной операции в Молдове в ближайшее время
Скриншот карты Deepstate

Кремль создает информационные условия для российской гибридной операции в Молдове, чтобы она стала возможной в ближайшее время.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: В то же время, аналитики института отметили, что сроки возможной российской гибридной операции в Молдове еще не определены.

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ISW продолжает оценивать, что кремлевские чиновники и рупоры пытаются создать информационные условия для оправдания возможных усилий России по дестабилизации Молдовы и предотвращения ее интеграции в Запад, и тот факт, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжил эти нарративы и добавил дополнительные обвинения - свидетельствует о том, что Кремль организует широкие усилия в информационном пространстве. 

Другие официальные лица Министерства иностранных дел России, в том числе пресс-секретарь МИД Мария Захарова, ранее заявляли, что молдавские власти пытаются экономически "задушить" Приднестровье, препятствуют дипломатическому решению приднестровского конфликта и сталкиваются с широким внутренним недовольством политикой молдавского правительства. 

Связанный с Кремлем российский военный блогер недавно взялся за вопрос Приднестровья, чтобы последовательно продвигать кремлевские нарративы, а также утверждать, что Молдова "милитаризируется" с целью "насильственной реинтеграции" Приднестровья в состав Молдовы. К этому Россия, по словам блогера, должна подготовиться. 

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Недавно молдавские власти обвинили российских миротворцев в Приднестровье в проведении учений и применении оружия в молдавской зоне безопасности, что нарушает протоколы Совместной контрольной комиссии (СКК) ОБСЕ.

Ключевые выводы ISW за 14 февраля:

  • Украинские силы успешно потопили еще один десантный корабль Черноморского флота России в Черном море у южного побережья оккупированного Крыма в ночь с 13 на 14 февраля.
  • Украина продолжает прилагать усилия, чтобы компенсировать российское превосходство в живой силе и технике, используя более современные системы и оборудование, хотя постоянные задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности подрывают эти усилия.
  • Россия также пытается достичь преимуществ на поле боя за счет технологических инноваций, несмотря на то, что она сосредотачивается на создании большего количества живой силы и техники, чем Украина.
  • Российские власти могут генерировать достаточно новых сил, чтобы выдержать потери, вызванные нынешними темпами наступательных операций в Украине, до 2025 года.
  • Служба внешней разведки Эстонии заявила, что продолжающаяся реструктуризация и расширение российских вооруженных сил имеет целью усилить российское военное присутствие против Финляндии и альянса НАТО.
  • Кремль проводит информационные операции против Молдовы, очень похожие на те, которые Кремль использовал перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах, вероятно, чтобы создать условия для оправдания возможной будущей российской эскалации против Молдовы.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 14 февраля, что НАТО не видит непосредственной угрозы военных нападений на члена Альянса, но отметил, что существует "постоянный риск" гибридных атак.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг западные сообщения о том, что Россия недавно предложила заморозить конфликт в Украине.
  • Как сообщается, Россия разрабатывает противоспутниковое оружие космического базирования.
  • Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута, Марьинки и Крынок на фоне позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 14 февраля.
  • Россия продолжает расширять свою оборонно-промышленную базу.
  • Российские власти продолжают усилия по милитаризации и культурной индоктринации молодежи и студентов в оккупированной Украине в русле российской идентичности и идеологии.



Темы: ISWМолдова
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