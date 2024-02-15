У Львові є влучання в об’єкт інфраструктури, 3 постраждалих

Вранці 15 лютого у Львові під час ракетного удару зафіксовано влучання по місту: окупанти поцілили в інфраструктурний об’єкт, три людини постраждали.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram, голова Львівської ОДА Максим Козицький Telegram та в ефірі марафону новин

Пряма мова Козицького: "На жаль, є троє травмованих, але всі в легкій формі. Летіло, попередньо 2 ракети типу "Калібр": одна з них влучила в невелику електричну підстанцію в одному з житлових кварталів. Підстанція досі у вогні, на даний момент триває гасіння.

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Ще одна з ракет влучила в землю коло житлової забудови − у 16 багатоповерхових будинках вибиті вікна, також постраждали офісні приміщення і центр зайнятості, які розташовані поруч".

Фото з Telegram Садового

Деталі: Зокрема, постраждали чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани, допомогу люди отримали на місці. Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували.

Фото з Telegram Садового

Також пошкоджені машини, які були припарковані поруч з житловими будинками.

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Фото з Telegram Садового

Вулицю Наукову у Львові тимчасово перекрили для руху транспорту.

Садовий пізніше додав, що, за попередньою інформацією, на Львівщину летіло понад 10 ракет.

Фото з Telegram Садового

Пряма мова мера: "ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання в об’єкт інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу. На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки".

Фото з Telegram Садового

Деталі: Він додав, що автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін.