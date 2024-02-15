Во Львове есть попадание по объекту инфраструктуры, 3 пострадавших
Утром 15 февраля во Львове во время ракетного удара зафиксировано попадание по городу: оккупанты попали в инфраструктурный объект, три человека пострадали.
Источник: городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram, глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram и в эфире марафона новостей
Прямая речь Козицкого: "К сожалению, есть трое травмированных, но все в легкой форме. Летело, предварительно 2 ракеты типа "Калибр": одна из них попала в небольшую электрическую подстанцию в одном из жилых кварталов. Подстанция до сих пор в огне, на данный момент продолжается тушение.
Еще одна из ракет попала в землю возле жилой застройки − в 16 многоэтажных домах выбиты окна, также пострадали офисные помещения и центр занятости, которые расположены рядом".
Детали: В частности, пострадали мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны, помощь люди получили на месте. Еще одного мужчину с гематомой надбровной области госпитализировали.
Улицу Научную во Львове временно перекрыли для движения транспорта.
Садовый позже добавил, что, по предварительной информации, на Львовщину летело более 10 ракет.
Прямая речь мэра: "ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры. Взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Научной, также задело школу На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки".
Детали: Он добавил, что автобусы временно будут курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ходит без изменений.