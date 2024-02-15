Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Львове есть попадание по объекту инфраструктуры, 3 пострадавших

Алена Ивашкив, Ирина БалачукЧетверг, 15 февраля 2024, 07:43
Во Львове есть попадание по объекту инфраструктуры, 3 пострадавших
ФОТО ИЗ TELEGRAM САДОВОГО 

Утром 15 февраля во Львове во время ракетного удара зафиксировано попадание по городу: оккупанты попали в инфраструктурный объект, три человека пострадали.

Источник: городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram, глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram и в эфире марафона новостей

Прямая речь Козицкого: "К сожалению, есть трое травмированных, но все в легкой форме. Летело, предварительно 2 ракеты типа "Калибр": одна из них попала в небольшую электрическую подстанцию в одном из жилых кварталов. Подстанция до сих пор в огне, на данный момент продолжается тушение.

Реклама:

Еще одна из ракет попала в землю возле жилой застройки − в 16 многоэтажных домах выбиты окна, также пострадали офисные помещения и центр занятости, которые расположены рядом". 

 
Фото Из Telegram Садового 

Детали: В частности, пострадали мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны, помощь люди получили на месте. Еще одного мужчину с гематомой надбровной области госпитализировали. 

 
Фото Из Telegram Садового 

Улицу Научную во Львове временно перекрыли для движения транспорта.

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото Из Telegram Садового 

Садовый позже добавил, что, по предварительной информации, на Львовщину летело более 10 ракет. 

 
Фото Из Telegram Садового 

Прямая речь мэра: "ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры. Взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Научной, также задело школу На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки". 

 
Фото Из Telegram Садового 

Детали: Он добавил, что автобусы временно будут курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ходит без изменений.

 

Темы: войнаЛьвовСадовыйракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

Все ракеты, которые летели на Киев, уничтожили − КГВА
В Москве масштабный пожар: горит "Известия Hall"
Ракетная атака россиян: в Ивано-Франковской области обломки вызвали пожары − глава ОГА
Украинские защитники ночью сбили 13 ракет из 26
Последние новости
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
10:49
Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет
Все новости...
Реклама: