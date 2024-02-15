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СБУ затримала інженера-конструктора, який хотів "злити" секретні розробки РФ та Ірану

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 лютого 2024, 10:38
СБУ затримала інженера-конструктора, який хотів злити секретні розробки РФ та Ірану
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала "на гарячому" в Миколаєві інженера-конструктора стратегічного підприємства "Укроборонпрому", який збирався передати спецслужбам Росії та Ірану технічну документацію щодо українських секретних розробок.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "За даними контррозвідки СБУ, зловмисник мав передати інформацію одразу двом "клієнтам". Перший – росіянин, який працює на одному із машинобудівних заводів РФ та співпрацює зі спецслужбами країни-агресора.

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Іншим "замовником" розвідінформації виявився громадянин Ірану, якого раніше в Україні вже було засуджено за шпигунство. Зараз іноземець перебуває у близькосхідній країні та працює на іранську розвідку під "прикриттям" посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції".

Деталі: Повідомляється, що обидва іноземці діяли окремо один від одного, а зв'язок з українським інженером-зрадником підтримували через анонімні чати у месенджері.

За даними СБУ, зарубіжні спецслужби сподівались отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних комплектуючих для військових кораблів.

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При цьому серед основних компаній, що планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для російського військового флоту.

В СБУ запевняють, що спрацювали на випередження і спроба передачі за кордон стратегічно важливих розробок України була зірвана.

Під час обшуку у затриманого було вилучено мобільний телефон, який він використовував для копіювання секретних документів та комунікації з іноземними шпигунами.

Наразі затриманий перебуває під вартою, йому оголошено підозру і загрожує довічне ув’язнення.

Теми: СБУрозвідкаРосіявійна
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