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СБУ задержала инженера-конструктора, который хотел "слить" секретные разработки РФ и Ирану

Станислав ПогориловЧетверг, 15 февраля 2024, 10:38
СБУ задержала инженера-конструктора, который хотел слить секретные разработки РФ и Ирану
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала "на горячем" в Николаеве инженера-конструктора стратегического предприятия "Укроборонпрома", который собирался передать спецслужбам России и Ирану техническую документацию по украинским секретным разработкам.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "По данным контрразведки СБУ, злоумышленник должен был передать информацию сразу двум "клиентам". Первый - россиянин, который работает на одном из машиностроительных заводов РФ и сотрудничает со спецслужбами страны-агрессора.

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Другим "заказчиком" развединформации оказался гражданин Ирана, который ранее в Украине уже был осужден за шпионаж. Сейчас иностранец находится в ближневосточной стране и работает на иранскую разведку под "прикрытием" чиновника местной компании по производству высокотехнологичной продукции".

Детали: Сообщается, что оба иностранца действовали отдельно друг от друга, а связь с украинским инженером-предателем поддерживали через анонимные чаты в мессенджере.

По данным СБУ, зарубежные спецслужбы надеялись получить новейшие разработки Украины для налаживания серийного производства собственных комплектующих для военных кораблей.

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При этом среди основных компаний, которые планировали использовать украинские технологии, были российские заводы, которые строят суда для российского военного флота.

В СБУ уверяют, что сработали на опережение и попытка передачи за границу стратегически важных разработок Украины была сорвана.

Во время обыска у задержанного был изъят мобильный телефон, который он использовал для копирования секретных документов и коммуникации с иностранными шпионами.

Сейчас задержанный находится под стражей, ему объявлено подозрение и грозит пожизненное заключение.

Темы: СБУразведкаРосcиявойна
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