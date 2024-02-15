FT: Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії, повідомили Financial Times неназвані офіційні особи.

Джерело: "Європейська правда" з посиалнням на Financial Times

Деталі: За даними джерел, на вчорашньому засіданні послів ЄС Угорщина була єдиною країною, яка не підтримала 13-й пакет санкцій, спрямований проти майже 200 осіб та організацій з Росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають Москві у військових діях.

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Один із посадовців розповів, що Угорщина не погодилась із новими санкціями через наявність у списку китайських компаній.

Інший урядовець, поінформований про переговори, дипломатично охарактеризував їх як "дуже плідний обмін думками", делікатно деталізувавши блокування з боку Угорщини.

За його словами, угорський посол "попросив трохи більше часу для аналізу змісту пропозицій".

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Речник посла Угорщини в ЄС не відповів на прохання про коментар.

Джерела видання зазначають, що дискусії триватимуть, і, ймовірно, міністри країн-членів піднімуть це питання на засіданні наступного тижня.

Прихильники пакета санкцій сподіваються досягти згоди до наступної середи, щоб встигнути до 24 лютого.

Нгадаємо: 13-ий пакет санкцій ЄС проти Росії має бути ухвалений міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі 19 лютого, але його вміст ще може змінитись. За даними ЗМІ, у ньому також можуть бути санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона використовує проти України.