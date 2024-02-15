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FT: Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 10:52
FT: Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России
венгерский премьер Виктор Орбан, фото: Getty Images

Венгрия заблокировала утверждение 13-го пакета санкций ЕС против России, сообщили Financial Times неназванные официальные лица.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: По данным источников, на вчерашнем заседании послов ЕС Венгрия была единственной страной, которая не поддержала 13-й пакет санкций, направленный против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые, как считается, помогают Москве в военных действиях.

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Один из чиновников рассказал, что Венгрия не согласилась с новыми санкциями из-за наличия в списке китайских компаний.

Другой чиновник, информированный о переговорах, дипломатично охарактеризовал их как "очень плодотворный обмен мнениями", деликатно детализировав блокировки со стороны Венгрии.

По его словам, венгерский посол "попросил немного больше времени для анализа содержания предложений".

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Представитель посла Венгрии в ЕС не ответил на просьбу о комментарии.

Источники издания отмечают, что дискуссии будут продолжаться, и, вероятно, министры стран-членов поднимут этот вопрос на заседании на следующей неделе.

Сторонники пакета санкций надеются достичь согласия до следующей среды, чтобы успеть до 24 февраля.

13-ый пакет санкций ЕС против России должен быть принят министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля, но его содержание еще может измениться.

Напомним: По данным СМИ, в нем также могут быть санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она использует против Украины.

Темы: ВенгрияЕСсанкцииРосcия
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