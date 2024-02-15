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На алтайському оборонному підприємстві РФ вибух і густий дим: влада каже про "хлопок"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 лютого 2024, 12:02
На алтайському оборонному підприємстві РФ вибух і густий дим: влада каже про хлопок
Фото: скриншот з відео

У районі оборонного підприємства міста Бійськ Алтайського краю РФ вранці 15 лютого стався вибух, влада переконує, що там відбулись "технологічні процеси".

Джерело: мер Бійська Віктор Щигрев у Telegram, Meduza, Telegram-канал "Сирена"

Деталі: Повідомляється, що жителі Бійська почули вибух і побачили стовп диму над містом. Від ударної хвилі, за їхніми словами, деренчали вікна.

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Мер Бійська назвав вибух "хлопком". "Увага! Сьогодні бійчани почули хлопок у районі промзони. Це, згідно з технологічним процесом, проводилися роботи одним із підприємств нашого міста. Приводу для занепокоєння немає", - зазначив він.

Мер не уточнив про яке підприємство йдеться, але один із жителів міста розповів виданню "Сибирский экспресс", що вибух міг статися на заводі АТ "Федеральний науково-виробничий центр "Алтай".

Підприємство входить до держкорпорації "Роскосмос" і виробляє, зокрема, боєприпаси, твердопаливні заряд ракетних двигунів і вибухівку для промислових цілей. Підприємство перебуває в санкційних списках ЄС, США, України та Японії.

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Теми: Росіявибух
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