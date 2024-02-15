На алтайском оборонном предприятии РФ взрыв и густой дым: власти говорят о "хлопке"

В районе оборонного предприятия города Бийск Алтайского края РФ утром 15 февраля произошел взрыв, власти утверждают, что там произошли "технологические процессы".

Источник: мэр Бийска Виктор Щигрев в Telegram, Meduza, Telegram-канал "Сирена"

Детали: Сообщается, что жители Бийска услышали взрыв и увидели столб дыма над городом. От ударной волны, по их словам, дребезжали окна.

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Мэр Бойска назвал взрыв "хлопком". "Внимание! Сегодня бойчане услышали хлопок в районе промзоны. Это, согласно технологическому процессу, проводились работы одним из предприятий нашего города. Повода для беспокойства нет", - отметил он.

Мэр не уточнил о каком предприятии идет речь, но один из жителей города рассказал местному изданию "Сибирский экспресс", что взрыв мог произойти на заводе АО "Федеральный научно-производственный центр "Алтай".

Предприятие входит в госкорпорацию "Роскосмос" и производит, в частности, боеприпасы, твердотопливные заряд ракетных двигателей и взрывчатку для промышленных целей. Предприятие находится в санкционных списках ЕС, США, Украины и Японии.