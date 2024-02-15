В Україні в найближчі дні переважно без опадів, дощі повернуться в неділю

У найближчі дні в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише на заході і сході подекуди невеликі дощі і мокрий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "16 лютого у північно-східній частині, вночі і на Київщині, Черкащині та Кіровоградщині, у вихідні в західних областях, в неділю і в північних та місцями центральних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів".

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Деталі: Вночі та вранці 16 лютого у західних і північних областях, 17 лютого на Закарпатті та Прикарпатті туман.

Погода 16 лютого Скриншот з сайту meteo.gov.ua

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у Приазов'ї вдень 16 лютого місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східних та Сумській областях вночі 1-7° морозу, вдень близько 0°, на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на Одещині до 9°, 16-17 лютого на заході країни 7-12° тепла.

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Погода 17 лютого Скриншот з сайту meteo.gov.ua

У Києві у п’ятницю вночі 0°…+2°, вдень +2°…+4°, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У суботу в столиці без опадів, вночі +1°…-1°, вдень до +6°, вітер південний, 5-10 м/с.

Погода 18 лютого Скриншот з сайту meteo.gov.ua

У неділю у Києві вночі +1°…-1°, невеликий дощ та мокрий сніг, вдень +2°…+4°, невеликий дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с.